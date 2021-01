Frivilligcenter kommer ildsjæle til undsætning

Mange af kommunens mindre foreninger indenfor det sociale område kan givetvis nikke genkendende til situationen: De får - efter ansøgning - bevilget et mindre beløb fra kommunen til løsning af forskellige sociale opgaver, hvorefter de til stor frustration oplever, at støttebeløbet nærmest bliver ”spist op” af bankgebyrer.

Den økonomiske kattepine vil Frivilligcenter Mariagerfjord gerne være med til at hjælpe det lokale foreningsliv ud af.

Ja, faktisk tilbyder Frivilligcenteret - foreløbig i begrænset omfang - både at agere kasserer og bankforbindelse for en række af fjordkommunens mindre foreninger.

- Hvis vi mener det alvorligt med, at vi gerne vil gøre det lettere at være frivillig i Mariagerfjord Kommune, så er økonomiområdet et oplagt sted at starte.

- Problemer med overhovedet at oprette en bankkonto, voksende gebyrer og manglende lyst til at påtage sig kassereropgaven er efterhånden blevet en udfordring, der dræner de frivillige ildsjæle - særligt i de små foreninger.

- Derfor tager vi nu teten og er klar med en komplet løsning omkring styring af økonomi i de små foreninger. En løsning, der favner alt lige fra bankkonto til betaling af regninger/udlæg, revision mm., forklarer leder af Frivilligcenter Mariagerfjord, Tommy Sørensen.

I praksis er det kontorassistent Jeanett Sørensen, der på Frivilligcenterets kontor i Hadsund tager sig af at betale regninger, føre regnskab og holde styr på bilag mv.

Heri ligger naturligvis også, at der er en øvre grænse for, hvor mange foreninger Frivilligcenteret - med den aktuelle bemanding - har mulighed for at tilbyde sin administrative assistance.

- Foreløbig har vi ni foreninger, som er med i ordningen, og maksimumgrænsen ligger vel omkring de 15.

- Viser det sig så hen ad vejen, at der er endnu flere foreninger, der gerne vil tage imod tilbuddet, så kigger vi selvfølgelig på dét til den tid.

- I første omgang har vi blot gerne villet have en mere konkret pejling på behovet, forklarer Tommy Sørensen.

I princippet retter tilbuddet om gratis, administrativ bistand sig mod hele foreningslivet i kommunen - men reelt er det nok især de små frivillige foreninger på socialområdet, der er målgruppen.

- En forening som Hobro IK vil vi f. eks. slet ikke binde an med at føre regnskab for.

- Det vil vist hurtigt komme til at vokse os over hovedet, forudser Tommy Sørensen.

Han sidder selv i bestyrelsen for Frivilligcentrenes landsorganisation, og ham bekendt er Frivilligcenter Mariagerfjord det første Frivilligcenter i Danmark, der på denne måde forsøger at imødekomme de økonomiske udfordringer, som de frivillige ildsjæle i foreningslivet kæmper med i det daglige.

Tommy Sørensen er dog ikke i tvivl om, at man i mange andre egne af landet følger initiativet i Mariagerfjord med stor interesse.

- Og for eksempel er jeg allerede blevet kontaktet af en kollega i Sønderjylland, som gerne ville høre lidt nærmere om, hvordan vi her i Mariagerfjord har grebet udfordringen an, nævner han.

Sideløbende med den lokale indsats er der også politisk et arbejde i gang for at hjælpe foreningslivet i kampen mod stigende bankgebyrer og minusrenter.

Via Frivilligcentrenes hovedorganisation er problematikken blevet bragt op i Folketinget - og overfor erhvervsminister Simon Kollerup.

- Men desværre står corona lige nu i vejen for den dialog om situationen, som der ellers var lagt op til, bemærker Tommy Sørensen.

Håbet er, at der måske ad politisk vej kan findes en løsning, så det igen kan blive lidt lettere at være frivillig ildsjæl i foreningslivet.

- Men indtil der igen kommer fornuft i tingene, og foreningerne igen kan koncentrere sig om at lave aktiviteter, hænger vi i og er klar til at hjælpe foreningerne med at løfte opgaverne for dem.

- Det er gratis - og det koster heller ikke noget at tage en dialog med Frivilligcenter Mariagerfjord om, hvordan vi måske kan være den enkelte forening behjælpelig, pointerer Tommy Sørensen.