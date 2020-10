Frivilligcenter en realitet

Det har taget sin tid at få organisationen på plads, men nu er det en realitet: Frivilligcenter Rebild er stiftet - og klar til at støtte, synliggøre og udvikle frivilligheden i hele kommunen.

Den stiftende generalforsamling for Frivilligcenter Rebild skulle egentlig allerede have været holdt 18. marts, da hele Danmark lukkede ned på grund af coronasituationen - og heller ikke i anden omgang - 16. september - lykkedes det at få den planlagte generalforsamling afviklet - til skuffelse for de hele 66 interesserede, der havde forhåndstilmeldt sig.

Belært af disse negative erfaringer gik man i stedet i gang med at undersøge de juridiske muligheder for at stifte foreningen i en mindre forsamling.

Det viste sig godt at kunne lade sig gøre, og tirsdag 6. oktober 2020 holdt Frivilligcenter Rebild derfor stiftende generalforsamling med blot de mest nødvendige deltagere.

Seks interesserede havde alle forud for den programsatte generalforsamling 16. september tilkendegivet, at de gerne ville stille op til bestyrelsen, og de seks er nu udpeget som midlertidig bestyrelse for Frivilligcenter Rebild.

De seks bestyrelsesmedlemmer er: Hans Rønnau, repræsentant fra Frivilligrådet, Skørping, Inger B. Bøytler Jensen, repræsentant fra det frivillige sociale område, Aarestrup, Merete Langeland, repræsentant fra Landbyrådet, Gravlev, Charlotte Meng Kristensen, repræsentant fra kulturområdet, Skørping, Mogens Kornbeck Johannessen, repræsentant fra det frivillige sociale område, Terndrup og Ane Kjeldbjerg Hansen, repræsentant fra fritidsområdet, Skørping.

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med Hans Rønnau som formand og Inger B. Bøytler Jensen som næstformand.

Sideløbende med at organisationen er kommet på plads, har byrådsflertallet i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2021-2024 afsat en årlig bevilling på 500.000 kr. til Frivilligcenter Rebilds arbejde.

Derudover bidrager Socialstyrelsen med 350.000 kr. årligt.

- Og Frivilligcenter Rebild har dermed det økonomiske grundlag til at igangsætte aktiviteter og indsatser til gavn for frivilligheden i hele kommunen, lyder det begejstret i en pressemeddelelse fra formand Hans Rønnau og projektleder for etableringen af Frivilligcenter Rebild, Christina Dige Rejkjær.

En af de første opgaver for den nyetablerede organisation bliver at finde ud af, hvor Frivilligcenter Rebild skal bo.

Frivilligcenter Rebild er i første omgang på udkig efter lokaler i Støvring med plads til både kontor til centerets daglige administration og rum til aktiviteter og møder for de frivillige.

- Så kender du til et sted i Støvring, som kan fungere som hjemsted for frivilligcentret, vil vi meget gerne høre fra dig, lyder det fra Frivilligcenteret.

Selvom planen er, at hjemstedet for frivilligcentret skal ligge i Støvring, understreges det i øvrigt kraftigt, at ”frivilligcentret skal være for de frivillige i hele kommunen”.

- Frivilligcenteret kommer ud der, hvor de frivillige er og har behov for os. Og visionen er at medvirke til et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har mulighed for at yde en frivillig indsats og hente hjælp og støtte i den frivillige verden. Frivilligcenter Rebild vil styrke sociale bæredygtige fællesskaber og bygge bro til stærke samarbejder mellem både frivillige foreninger, kommune og det lokale erhvervsliv. Og vi vil danne rammerne for øget samskabelse, fællesskab og sparring mellem disse aktører, hedder det bl. a.

I alt er der nu 69 frivilligcentre rundt omkring i Danmark, som arbejder med at støtte, synliggøre og udvikle frivilligheden.

Den nye bestyrelse for Frivilligcenter Rebild er foreløbig valgt frem til marts 2021.

Her stiller alle bestyrelsesmedlemmer deres mandater til rådighed på en planlagt generalforsamling, og der vil derefter blive valgt en ny bestyrelse efter vedtægterne.