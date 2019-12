Fristed for flygtningebørn åbner snart i Støvring

STØVRING: Tirsdag 7. januar åbner en ny klub for flygtningebørn på Bavnebakkeskolen. Her vil flere frivillige fra Støvring og omegn mødes med flygtningebørn fra 0.-5. klasse.

Sammen laver de sjove lege og aktiviteter, som træner børnenes danske sprog og giver dem viden om dansk kultur og sociale normer. Og hen ad vejen vil klubben også tage på udflugter, så børnene kan få større kendskab til deres lokalområde.

Den 17-årige gymnasieelev Emilie Lundbye Damkjær er en af de frivillige, der har været med til at få klubben op at stå i samarbejde med Bavnebakkeskolen og Dansk Flygtningehjælp.

- Vi gør en forskel for børnene, også selvom det blot er en dag om ugen.

- Klubben bliver forhåbentlig et sted, hvor de kan komme og være præcis dem, de er eller har lyst til at være. Rollerne fra klassen følger ikke med dem over i klubben.

- Derudover vil de få hjælp til at blive endnu bedre i skolen, end de allerede er. Klubben vil også hjælpe dem med at falde til i en ny by i et nyt land, siger Emilie Lundbye Damkjær.

På Bavnebakkeskolen ser skolens mellemleder, Lena Lau Hyldgård, også frem til, at klubben vil styrke integrationen af flygtningebørnene.

- Mange af vore flygtningebørn går ikke til fritidsaktiviteter, og dette projekt er derfor en kærkommen anledning til, at børnene kan opleve, hvordan det er at gå til noget i fritiden.

- Vi vil gerne give børnene en oplevelse af at høre til i et fællesskab udenfor skolen.

- Vi håber først og fremmest, at børnene vil få nogle gode oplevelser med jævnaldrende kammerater, og at de vil have noget at glæde sig til i hverdagen. Dernæst tænker vi også, at det vil styrke børnenes sprogkundskaber, når de får brugt det danske sprog i en ny kontekst, der er baseret på leg og interesse, forklarer Lena Lau Hyldgård.

Klubben på Bavnebakkeskolen bliver den nyeste af Dansk Flygtningehjælps leg- og læringsklubber for flygtningebørn.

Siden den første klub åbnede for halvandet år siden, har flere end 330 flygtningebørn fået gode og lærerige oplevelser rundt omkring i landet takket være lokale frivillige, og chefen for Frivilligafdelingen i Dansk Flygtningehjælp, Lone Tinor-Centi, glæder sig ved udsigten til, at der nu også snart åbner en klub i Støvring.

- Takket være de frivillige i klubberne kan Dansk Flygtningehjælp hjælpe flygtningebørn med at blive en del af sociale fællesskaber i Danmark.

- Flygtningebørnene lærer dansk og bliver rustet til at indgå aktivt i nye fællesskaber på lige fod med andre børn, og vi kan se, at det betyder meget for, at børnene og deres familier hurtigere bliver en del af deres nye lokalsamfund, fremhæver hun.