Friskole fylder 60 år med det hidtil højeste elevtal

GULDBÆK: Guldbæk Friskole fejrer 60 års jubilæum fredag 6. september.

Derfor har skolen inviteret både nuværende som tidligere ansatte, elever, forældre, forretningsforbindelser og ikke mindst naboer til en traditionel fødselsdagsfest i teltet. Det bliver en fest med minder, flag, sang, taler, børnenes boder, kaffe, kage og cirkus.

Guldbæk Friskole åbnede i 1959 med 18 elever, men har i dag 66 elever i 0.-6. klasse - det højeste elevtal nogen sinde.

Dertil kommer 12 børn i en fyldt vuggestue med flere børn på venteliste og 25 børn i børnehaven - hvor der er plads til 30.

Desuden har 18 ansatte deres dagligdag på matriklen på Øster Hornumvej 60.

Jubilæumsfejringen fredag begynder kl. 13 med velkomst ved henholdsvis skolens nytiltrådte skoleleder, Jens Christian Møller, som er tidligere leder af Vilsted Friskole, og bestyrelsesformand Merete Sørensen.

Herefter vil skolens elever åbne markedsboderne med leg og dyst for store og små, og i teltet vil der være mulighed for at se lidt billeder og dele minder fra tiden, der er gået.

Kl. 14.15 underholder ”Det flyvende Kuffertcirkus” med en anderledes cirkusforestilling alle aldre.

Kl. 15.15 slutter eftermiddagen med fødselsdagskage og kaffe i teltet. Per Svaneborg fra Dansk Friskoleforenings styrelse - og skoleleder på Skørbæk-Ejdrup Friskole - kommer og holder tale. Med afsæt i 60 års historie vil han give sit bud på nutidens og fremtidens friskole.

Efter fejring af friskolens jubilæum gør landsbyen klar til den årlige byfest. Teltet dækkes og pyntes til høstfest, kunstgrupper forbereder udstilling, og Guldbæk-løbet gør klar til at modtage de mange løbere, som kommer lørdag fra kl. 11.