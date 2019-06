Friske fodboldpiger fra Skørping i nyt dress

SKØRPING: Antallet af U10-fodboldpiger hos IF Frem Skørping Fodbold bare vokser og vokser – og derfor var det tiltrængt med nyt, flot tøj til kamp og fritid. Det syntes Anton Ovesen A/S, Tandlægerne i Skørping og Jutlander Bank A/S, som har sponsoreret nyt, flot kamptøj og klubdragter.

Pigerne træner hver tirsdag og torsdag, og der er stadigvæk plads til nye piger.