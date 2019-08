Friluftsgudstjeneste i Fruerlundparken igen

ØSTER HURUP: Søndag 1. september kl. 19:00 holdes den mangeårige tradition med afholdelse af en udendørs andagt i sensommeren i Fruerlundparken, lige syd for Øster Hurup, bliver i år genoptaget i sin ’gamle’ form.

De fire menighedsråd i Øster Hurup, Als, Skelund og Visborg går igen i år sammen om at byde ind til gudstjeneste i det fri.

Sognepræsterne Anne Bundgaard Hansen og Annie Birkedal står for oplæsning af bibelske og verdslige tekster under temaet ”Stjerner”.

Gudstjenesten bliver - ud over tekstoplæsninger og nadver - også rig på musik, idet Als-Øster Hurup Kirkekor medvirker med flere indslag. Derudover skal der selvfølgelig synges fællessange og -salmer, så alle fremmødte får rørt stemmebåndene.

Der er tradition for godt vejr til disse friluftsgudstjenester - men skulle det knibe, foregår det hele som bekendt under et stort halvtag med faste vægge, så alle kan sidde i tørvejr og læ under gudstjenesten. Og det efterfølgende gratis kaffebord, som de fire menighedsråd er værter for, indtages inden døre!