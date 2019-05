Frikirke ramme for valgmøde

STUBHUSET: Huset i skikkelse af den tidligere frikirke i Støvring nabo til rådhuset på Hobrovej er lørdag 27. maj ramme for et stort anlagt valgmøde som optakt til folketingsvalget 5. juni.

Valgmødet giver mulighed for at møde 10 kandidater i øjenhøjde, der vil have deres dialog med vælgerne ved caféborde i frikirken efter et kort oplæg af hver enkelt.

Radikale Venstre i Rebild Kommune er arrangør af valgmødet, hvilket dog ifølge formand Torsten Topbjerg ikke på nogen måde vil komme til at præge mødet ud over værtsrollen.

Der bliver tale om det største valgmøde i Rebild Kommune, hvor følgende kandidater deltager:

A: Flemming Møller Mortensen, V: Marie Bjerre, O: Tommy Degn, Ø: Finn Grøn Nielsen, F: Theresa Berg Andersen, B: Gitte Loptrup, C: Henrik Dalgaard Christensen, Å: Ulla Gram Larsen, I: Claus Hermansen og D: Niels Christensen.

Valgmødet 27. maj indledes klokken 19 og forventes afsluttet klokken 21.