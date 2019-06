Frihedsgrad til lokale Fakta-butikker

ARDEN: Butikschef Torben Pedersen og hans team i Fakta Arden, samt butikschef Mikkel B. Rasmussen, der er butikschef for fakta i Skørping og Svenstrup, er begge blevet tildelt ”frihedsgrader” af fakta-kædens ledelse.

”Frihedsgrader” gives til landets dygtigste og mest selvstændige butikschefer i fakta. Det betyder bl.a., at de får ekstra lokale beføjelser, således de har mulighed for at lave lokale tilbud og andre aktiviteter, der er målrettet kunderne i butikkernes lokalområde.

Begge butikschefer er naturligvis stolte over den anerkendelse, der ligger i denne tildeling. Det er resultatet af en stærk holdindsats og et konstant fokus på at holde en høj butiks- og servicestandard, der har givet denne mulighed.

- Vi er mest af alt glade for at vi kan give vores mange loyale kunder en endnu bedre indkøbsoplevelse, og endnu stærkere tilbud på de varer de efterspørger mest, lyder det fra Torben og Mikkel.