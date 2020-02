Frieri på en skuddag

HIMMERLAND: Mandag 24. februar regnes officielt for skuddag.

Dagen rummer en helt særlig mulighed for giftelystne kvinder.

Det tager Jorden cirka 365 og et kvart døgn at rejse rundt om solen.

Hvert fjerde år samles de kvarte døgn sammen, og giver et ekstra døgn – skuddag.

Ifølge den gamle romerske kalender var februar årets sidste måned, som varede 23 dage.

Ønsket for skuddag var, at det ikke blot skulle blive ”endnu en arbejdsdag”.

Derfor blev skuddag lagt som den 24, så nytårets festivitas kunne vare i flere dage.

Sig ja 24. februar....

Det betyder, at skuddagen den dag i dag faktisk stadig falder den 24. februar, selvom vi normalt taler om den 29. februar som den ekstra dag.

Skudåret ligger fast placeret i den gregorianske kalender hvert 4. år - og næste skuddag er altså på mandag den 24. februar.

I praksis har skuddagen ikke så stor betydning, da vi ikke som sådan fejrer skudår.

Der er dog den finesse, at kvinder kan fri til mænd på en skuddag.

En opgave, der traditionelt set normalt tilkommer manden.

Den tradition mærker de også mærke hos guldsmed Torben E. Møller i Hobro.

Eller køb 12 par silkehandsker

- I dag kan kvinder selvfølgelig godt fri til deres drømmemand hele året, og det er der i stigende grad mange, der gør.

Men traditionen siger, at det er lidt mere tilladt på skuddagen, så vi oplever da lidt ekstra interesse for dagen, fortæller Marianne Theil fra smykkeforreningen Torben E. Møller i Hobro.

- Måske også fordi det er særligt romantisk at gøre det på netop den dag.

- Det går jo også rigtigt godt i spænd med, at netop traditioner spiller en stor rolle for mange i forbindelse med et bryllup, funderer Marianne Theil.

Ifølge traditionen skal mænd, der afviser kvinders friere på skuddagen, bøde med 12 par silkehandsker.