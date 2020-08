Fremgang hos Terndrup Spejderne

Terndrup Spejderne er igen samlet efter knap at være nedlagt tidligere. De melder om, at der kommer nye spejdere ved hvert møde om onsdagen i spejderborgen.

Gamle ledere har været inde og hjælpe til. Trods ledermangel er det dog lykkes at få nye ledere og hjælpere til i fællesskab at skabe et spændende program for de lokale spejdere.

Hver år i august mødes spejderne på spejderpladsen, hvor man rykker op i en ny afdeling.

Hos Terndrup Spejderne har man familiespejder, der går fra børn i tre- til seksårsalderen med deres forældre. Seks til otte år er mikrospejder, mens otte til ti år er minispejdere. Juniorer går fra 10 til 12, og tropspejdere er 12 til 15 år. Derefter er man seniorspejder og ender som leder.

I den forrige weekend var der forrige weekend lejr, hvor hele spejdergruppen var samlet.

Der meldes nu positiv udvikling hos spejderne.