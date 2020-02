Frem Skørping sagde tak til de frivillige

SKØRPING: De mange frivillige hos IF Frem Skørping Fodbold er altafgørende for, at tingene fungerer i klubben.

Hver ugedag står de på træningsbanen, laver holdlederarbejde eller giver en hånd med én af de mange andre opgaver.

Frank og Casper

Det ville bestyrelsen gerne sige tak for, og de havde derfor inviteret trænere/holdledere i Kinorevuen i Skørping.

Her havde Flemming Bo Jensen sat spolen på til ”Klovn 3: The Final”.

Cirka 80 hjælpsomme fra fodbold-afdelingen satte sig til rette for at få sig et grin over Frank og Caspers pinligheder.

En rigtig god aften - helt frivilligt...