Fransk landshold strøg til tops i Støvring

Du tænker nu nok, at sådan en kamp kan da ikke spilles: Et fransk klubhold mod et fransk landshold.

Men jo – det er ikke noget problem, når man spiller FIFA, som de gjorde det i weekenden i Støvring.

Støvring eSport og Støvring Idrætsforenings fodboldafdeling stod sammen bag det uofficielle Rebild Mesterskab i FIFA2020, og i finalen mødtes Henrik Andersen (det franske landshold) og Darinos Farhad (Paris Saint Germain) i en meget jævnbyrdig kamp.

Først i den sidste del af kampen fik Henrik Andersen overtaget og vandt til sidst med cifrene 8-6.

Generelt blev turneringen afviklet i en underholdende og hyggelig atmosfære.

- Mange af deltagerne overværede hinandens kampe og sørgede dermed for en kanon kulisse. Der blev heppet og råbt på ens favorithold, ligesom når du sidder på stadion en søndag eftermiddag, og sammenfattende havde alle nogle sjove dage, lyder det fra turneringsarrangør Rune Hartmann.

Torsten Topbjerg, formand for Støvring eSport, føjer til, at der helt sikkert også bliver et lokalt FIFA-mesterskab i 2021.

- Vi har normalt ikke FIFA på programmet i Støvring eSport, men efter succesen med det her mesterskab, kunne vi godt finde på at oprette et hold.

- Så hvis nogen kunne tænke sig at træne FIFA lidt mere seriøst end hjemme foran familiens tv, så henvend jer endelig til os, opfordrer han.