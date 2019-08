Fransk diva og britiske fiskere i Kinorevuen

SKØRPING: Fra fransk overklasse til et fiskermiljø i Cornwall i England.

Det er - kort fortalt - den rejse, man som biografgænger i Kinorevuen i Skørping har mulighed for at komme med på i den kommende uge.

Ugens franske filmtilbud ”Claire Darling” har Catherine Deneuve i hovedrollen og handler om kvinden Claire, der har besluttet sig for at sælge familiens gods og leve sin sidste dag.

En beslutning, som datteren, Marie, spillet af Deneuves egen datter, Chiara Mastroianni, ikke er ubetinget enig i.

I huj og hast må datteren derfor rejse hjem til familiegodset for at stoppe salget og afdække årsagerne til Claires excentriske beslutning.

Rejsen til Cornwall finder sted i form af en forpremiere på filmen ”Fisherman’s Friends” lørdag 10. august.

Musikmanageren og storbysinglen Danny er på polter-abendtur i Cornwall, da han opdager en gruppe fiskere, der kan synge sømandsviser, som går lige i hjertet og tårekanalerne.

Danny slår sig ned i Port Isaac for at få en kontrakt med gruppen, og snart opdager han fordelene ved at være væk fra det hurtige byliv. For udover vild natur, sammenhold og stolte traditioner har én af fiskerne en begavet og charmerende datter, som ikke sådan lige bider på krogen.

”Fisherman’s Friends” er baseret på en utrolig og sand historie om ti erfarne fiskere, som gik fra at optræde på den lokale pub i Port Isaac til udsolgte stadionkoncerter og en guldrandet pladekontrakt.

Til forpremieren i Skørping kan to personer komme i biografen for en billets pris.