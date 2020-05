Fra skoleløb til hjemmeskoleløb

KOMMUNEN: Fredagen før påskeferien skulle godt 90.000 skoleelever fra 295 danske skoler have løbet for Børnelungefonden som en del af det årlige Team Rynkeby Skoleløbet.

Løbet blev dog udsat til 4. juni på grund af den mulige risiko for spredning af coronavirus.

Men på grund af den fortsatte usikkerhed omkring muligheden for at gennemføre løbet ude på skolerne om mindre end en måned, og skolernes i forvejen pressede situation i forhold til at gennemføre den almindelige undervisning, har Team Rynkeby Fonden valgt at flytte løbet ud.

Dermed bliver Team Rynkeby Skoleløbet til ’Team Rynkeby Hjemmeskoleløbet’ og afvikles over hele landet søndag 7. juni kl. 11.

- Vi ønsker brændende at være med til at gøre en forskel for de lungesyge børn, og derfor tager vi løbet ud af skolen og bringer det det ud til alle danskere – vi håber, at mange fortsat vil være med, siger Sune Gren, skoleløbsansvarlig for Team Rynkeby Fonden.

Direktør for Børnelungefonden Anne Brandt er begejstret for Team Rynkebys initiativ:

- Situationen er ekstremt presset. Det er vigtigere end nogensinde, at vi hjælper og støtter lungesyge børn og deres familier, siger hun.

Det er gratis at deltage i Team Rynkeby Hjemmeskoleløbet, og man tilmelder sig via team-rynkeby.dk/hjemmeskole.

Løbet afvikles over 30 eller 60 minutter, og løberne skal på den tid løbe så langt som muligt.

For at rejse penge til Børnelungefondens livsvigtige arbejde kan løberne forud for løbet indgå mikrosponsorater med deres venner, familie og netværk på sociale medier om at donere bestemt beløb pr. kilometer til Børnelungefonden.

Sidste år indsamlede landets skoleelever 6,4 millioner kroner til Børnelungefonden i forbindelse med Team Rynkeby Skoleløbet.