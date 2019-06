I alt 13 seniorer, hvor Klarup var repræsenteret af fire deltagere i alt, foruden borgere fra blandt andet Dokkedal, Vejgaard og Gug, startede forleden på en rigtig lang cykeltur fra Østhimmerland til Berlin.

Samtlige deltagere var mellem 60 år og godt 80 år og der var blandt andet en motionist på 75 år med, der aldrig tidligere har kørt på en racer, men han fulgte ganske fint med, akkurat som en deltager på over 80 år gjorde det. Derudover var der også en deltager med, der har flere kræftoperationer bag sig, så det var en særdeles blandet flok, Aalborg Seniorsport fik sendt afsted forleden på den lange tur. Efter starten i Aalborg gik det via Lundby krat og Vaarst samt Østhimmerland i øvrigt ud på en 175 kilometer lang tur til Horsens den første dag og anden etape gik til Schleswig i Nordtyskland dagen efter.

Det hele startede i januar i år, hvor ideen om en cykeltur til Berlin blev lanceret for alle seniorer i Aalborg Kommune. I første omgang meldte 42 interesserede sig til et orienteringsmøde, men med udsigten til en cykeltur på de rigtigt mange kilometer, blev deltagerantallet indskrænket til de 13, der meldte sig til start. Der er siden den bindende tilmelding blevet trænet flittigt hver uge i al slags vejr og for at få lidt flere kilometer i både benene og bagdelen ikke mindst, har der været arrangeret en træningstur til og fra Skagen på omkring 300 kilometer i en weekend. Endelig har der også været stor fokus på at kunne skifte slange i tilfælde af en punktering og på at kunne klare andre mindre udfordringer med cyklerne.

Rådmand Mads Duedahl (V) skød løbet i gang forleden morgen, og deltagerne nåede som forventet frem til Berlin lørdagen efter ud på dagen, og her var der efter ankomsten en festmiddag på en restaurant tæt på Brandenburger Tor.

Da der ikke skulle cykles hjem, blev cyklerne læsset på servicebilen søndag, mens mange af cykelmotionisterne valgte at tage et par dage med oplevelser i Berlin eller at tage med den tilstødende familie videre på ferie ude i Europa.