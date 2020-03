Fra forårsmesse til efterårsmesse

VESTHIMMERLAND: Corona-restriktionerne rammer også den planlagt Forår i Himmerland 21. og 22. marts i Messecenter Himmerland.

Messen aflyses og udsættes til 31. oktober og 1. novembe.

Altså til en uge efter, at den endnu ikke indtrufne sommertid igen er blevet til ”vintertid”.

Beslutningen om at udsættes traf styregruppen i søndags.

- Forår i Himmerland samler traditionelt langt over 1000 deltagere over de to dage, hvor messen afvikles.

Ville være endt som fiasko

- Derfor ville en gennemførelse af messen betyde, at der skulle sættes begrænsning på det antal publikum, som vi kan lukke ind i vores messehaller, fortæller Brian Otte, direktør for Messecenter Vesthimmerland.

Han tilføjer, at der efter fredagens henstilling fra statsminister Mette Frederiksen (S) begyndte at indløbe afbud fra udstillere.

Snart så arrangørerne skriften på væggen.

- Rigtigt mange er bekymret for, at berøring med mange mennesker kan trække en potentiel smitte med hjem i deres respektive virksomheder.

Efterår i Himmerland

- Og såfremt vi havde valgt at gennemføre messen føler vi os helt sikre på, at den ville blive en fiasko, både for udstillere, gæster og arrangører, forudser Brian Otte,

Aars Håndboldklub og Messecenter Vesthimmerland har derfor besluttet, at udsætte Forår i Himmerland til weekenden 31. oktober og 1. november - nu som Efterår i Himmerland.

- Vi håber at alle vores udstillere bakker op om vores beslutning og deltager på Efterår i Himmerland m,ed samme stand, opfordrer Brian Otte.