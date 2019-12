Fotografen er vendt hjem

STØVRING: 43-årige Michael stammer fra Dall Villaby og har gået i skole i Ferslev – begge dele tæt på Støvring. Uddannelse, karriere og lyst til at opleve, fik ham imidlertid til at søge mod hovedstaden for knap tyve år siden. Her mødte han Anja, og sammen er de blevet til en familie med Astrid på 6 år og Alfred på 3 år.

- København er fantastisk, ikke mindst de mange muligheder og tilbud. Men to børn i en lejlighed på Nørrebro er ikke optimalt, og derfor besluttede vi, at vi ville væk fra byen.

- Vi vurderede mange forskellige muligheder. Både på Sjælland og i Jylland. Valget faldt på Støvring, som jeg jo kender, og som ville passe perfekt til børnene. Samtidig kunne Anja få et lærerjob på Sønderbroskolen i Aalborg, og jeg ville gerne starte som fotograf, og helst i et område, hvor jeg ikke bare ville blive til én blandt mange andre fotografer. Her passede Støvring perfekt til det hele, fortæller Michael, og fortsætter:

- Det er godt et år siden, at vi flyttede ind i vores hus på Porsborgvej, hvor jeg også har indrettet mit fotostudie. Vi er faldet fantastisk godt til. Både Anja, børnene og mig selv, og så har jeg samtidig fået en rigtig god start som fotograf.

Favoritmotivet er mennesker

Michael Løgtholts har en bred og alsidig kompetence som fotograf, og kan fotografere stort set alt, både privat og erhverv. Det helt klare favoritmotiv er dog mennesker, herunder ikke mindst børn, familier og brudepar.

- Jeg er god til at være i nuet og skabe en tæt forbindelse til de personer, jeg fotograferer. Derfor foretrækker jeg også at fotografere mennesker fremfor eksempelvis produktbilleder. Jeg er oprigtigt interesseret i dem, jeg fotograferer. Jeg oplever dem, ser dem i øjnene og giver dem en masse nærvær. Det er jeg sikker på, at man kan se i mine billeder.

- Eksempelvis elsker jeg at fotografere børn i skolen, børnehaven eller institutionen. Ikke ved at lave et stresset profilfoto af barnet, som maksimalt må taget et minut per barn, som det jo ofte er tilfældet med skolefotos. Men i stedet ved tage med børnene ud på legepladsen en halv eller hel dag. Her kan jeg skabe en helt unik forbindelse til børnene, der bliver fotograferet i deres rette element. Det kommer der nogle fantastiske billeder ud af, fortæller Michael.

- Det samme med familiefotos og bryllupsfoto. Her er jeg tilhænger af, at man har rigtig god tid. Kommer der en familie, som fluks vil fotograferes på en halv time, bliver det en anden oplevelse, end hvis vi har god tid, og risikoen for at børnene ikke vil fotograferes er større. For særligt de mindre børn kan det godt være en overvældende oplevelse, at komme i studiet, og derfor er det også godt med god tid.

- Faktisk opfordrer jeg mange, der skal fotograferes, til at tage hele dagen fri, have god tid om morgenmaden og bare slappe af. Så bliver billederne altså bedre, end hvis man har sat en halv time af til fotografering mellem dagens øvrige gøremål.

- Det samme med bryllupsbilleder. Her vil jeg gerne være med hele dagen, og selvfølgelig haft gode snakke med brudeparret inden den store dag. Og jeg lever mig virkelig ind i det, og har da selv stortudet til mange bryllupper. Og jeg er sikker på, at den gode tid og mit engagement og nærvær kan ses på billederne, lyder det fra Michael, der må have en pointe. I hvert fald har han rigtigt travlt.

Kerer sig om hinanden

- Det er et år siden, at jeg startede som fotograf her i Støvring, og det første halve år var relativt stille. Men efter, at jeg har fået hul på bylden, har der virkelig været travlt. Jeg var blandt andet heldig at få et par gode opgaver, hvor kunderne efterfølgende har været fantastiske ambassadører og anbefalet mig til andre.

- Derudover har Støvring været god til at tage i mod, og indbyde til samarbejde. Det gælder blandt andet som medlem af Støvring Handel & Erhverv, og som sponsor og samarbejdspartner for Støvring Håndbold.

- At jeg begyndte at tage billeder for håndboldafdelingen betød også, at fodboldafdelingen henvendte sig med en opgave, og sådan har det bredt sig. Man kerer virkelig om hinanden, og det er tydeligt, at man gerne vil bakke hinanden op og handle lokalt i en by som Støvring. Det kan jeg virkelig godt lide, fortæller Michael, der har fotograferet lige så længe, han kan huske.

- Jeg har altid fotograferet, og købte mit første spejlreflekskamera i 1996. Det var faktisk ved en fotohandler her i Støvring. Derfra tog det rigtigt fart, og nu er jeg tilbage i Støvring som fotograf på fuld tid, slutter Michael Løgtholt.