SKØRPING: En frisør på Jyllandsgade i Skørping har anmeldt et forsøg på tricktyveri. En udenlandsk udseende mand kom ind i frisørsalonen for at købe noget hårvoks - og forsøgte i den forbindelse at få vekslet penge. Personalet fattede dog mistanke - og fik både voks og penge tilbage, inden manden forlod butikken. Han beskrives som en mand med mellemøstligt udseende, omkring 175 cm. høj, 30-40 år gammel, med sort skæg og iklædt mørkt tøj.