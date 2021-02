Forsamlingshuse får en håndsrækning

- 2020 har været et hårdt år for forsamlingshusene. Fester er blevet aflyst, og de arrangementer, som forsamlingshusene selv har stået for, har man ikke måtte gennemføre.

- Kort sagt er deres indtægtskilder - og dermed deres eksistensgrundlag - forsvundet.

Det er formanden for Landdistriktsrådet i Mariagerfjord Kommune, Kim Knudsen, der på denne måde opridser den tilspidsede situation for mange af landets forsamlingshuse. Herunder også de 23 forsamlingshuse i fjordkommunen.

Mariagerfjord Kommune er i løbet af 2020 blevet kontaktet af flere forsamlingshuse, som er løbet ind i likviditetsproblemer på grund af corona-krisen, og kommunens kultur- og fritidsudvalg har derfor også gennem længere tid været bevidst om de aktuelle udfordringer, egnens forsamlingshuse står overfor.

Landdistriktsrådet har tidligere besluttet at give hvert af de 23 forsamlingshuse i kommunen et ekstraordinært tilskud på 10.000 kr. som polster mod corona-krisen, og nu har et flertal i udvalget for kultur og fritid besluttet at støtte hvert forsamlingshus med et tilsvarende beløb.

Den beslutning glæder Kim Knudsen.

- Det er med til at hjælpe vores forsamlingshuse igennem corona-krisen, og det sender samtidig et signal om, at vi mener, vores forsamlingshuse er en vigtig del af fællesskaberne i vores lokalsamfund.

Formand for udvalget for kultur og fritid, Jane Grøn (S), er også godt tilfreds.

- Forsamlingshusene er i de fleste landsbyer bindeled i stærke fællesskaber, og udvalget anerkender den store værdi, som forsamlingshusene har.

- Vi ønsker at opretholde disse værdier, så det fortsat er attraktivt at bosætte sig i vores landdistrikter.

- Forhåbentlig kan tilskuddet hjælpe med driften, så forsamlingshusene kommer igennem krisen, indtil de igen kan klare sig selv.

Landdistriktsrådet valgte at finde midlerne ved at reducere Landdistriktsrådets Projektpulje, så man på denne måde kunne give alle forsamlingshusene en hjælpende hånd.

Der gives normalt kun et årligt kommunalt tilskud til hvert forsamlingshus på 1.000 kr.