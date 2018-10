Formodet tyvebande i Aars er rykket til Rebild

REBILD: Tirsdag og onsdag gik det ud over varebilerne i Vesthimmerland. Her fik en håndfuld varebiler opbrudt deres døre via ruderne og opbrudte låser. Nordjyllands Politi mener, at der kan være tale om en tyvebande af udenlandske kriminelle, der rejser rundt.

Og nu er rejsen så formentlig gået nordpå til Rebild Kommune.

Her er en stor håndfuld varebiler brudt op mellem onsdag og torsdag. Det drejer sig om indbrud og forsøg på indbrud i seks forskellige varebiler.

To varebiler i Terndrup fik begge ubudne gæster. Det ene indbrud skete på Pilevej, hvor en skydedør blev brudt op med et koben. Tyvene stjal en række el-værktøjer fra mærket Makita. Værktøjet er sprayet med gule mærker.

Derudover var der forsøg på indbrud i en varebil på Skørpingvej, hvor døren til bilen blev forsøgt åbnet - uden held.

En anden varebil i Terndrup på Bælumvej stjålet en industristøvsuger.

Også i Støvring gik det galt for to varebiler. Her fik en varebil fra TDC stjålet sine måleinstrumenter.

På Jyllandsgade i Skørping gik det udover en udlejningsvogn, der fik sin bagerste dør brudt op.

Det andet indbrud skete på Porsborgvej, hvor der blev stjålet el-værktøj fra mærket Metabo. Blandt andet boremaskiner og en vinkelsliber.

Politiet efterlyser vidner til samtlige episoder.

Svært at fange tyvene

Indtil nu er der i år kun rejst sigtelse i 4,2 procent af de anmeldelser for indbrud i varebiler, som Politiet har modtaget. Det viser tal fra Rigspolitiet.

Ifølge Politiet er det ofte svært at få fat i tyvene, fordi de typisk bevæger sig fra område til område ligesom det kan være tilfældet i denne sag.

Derfor opfordrer Topdanmark Forsikring til, at håndværkere og andre ejere af varebiler tager deres forholdsregler, før uheldet er ude. Det kan man for eksempel gøre ved at parkere oplyste steder, registrere sit værktøj hos politiet og sætte tydelige mærker på det.