Forening fejret med manér og massevis af kage

Fantastisk flot opbakning, massevis af aktiviteter og ikke mindst massevis af kage var ingredienserne, da IF Frem Skørping i søndags fejrede 90-års fødselsdag i Skørping Idrætscenter.

Festlighederne blev sparket i gang med et kæmpe legeland, hvor omtrent 150 børn i dagens løb hyggede, legede, hoppede, grinede og svedte. De officielle lykønskningstaler blev holdt fra klokken 13.00 af Ernst Christensen, næstformand i IF Frems hovedbestyrelse, og Julie Mackenhauer, formand for Skørping Idrætscenter. Formand for fodboldafdelingen, Søren Bojesen, havde også en videohilsen med fra tidligere IF Frem-medlem Jonas Brix-Damborg, som i dag er anfører for Hobro IK Superligamandskab.

Derefter var der flotte indslag fra en håndfuld af Frem Skørpings syv afdelinger, inden Micki Cheng, tidligere deltager i Den Store Bagedyst, gik på for blandt andet at bedømme de ni flotte kager, der var indleveret til dagens meget imødesete kagekonkurrence. Micki lavede masser af sjov, og der blev grinet en del. Han kunne virkelig fange børnenes interesse, og rigtig mange fik taget selfies med deres idol.

Alle kagerne var flot dekorerede ud fra temaet "en IF Frem sportsgren". Micki skulle smage sig igennem alle kagerne sammen med to meddommere, og inden afgørelsen faldt, fik alle børnene lov til at gå til fadet. De måtte spise ligeså meget, de havde lyst til, mens de voksne blev indbudt til at spise kage, som IF Frem havde bestilt hos bageren, for at være sikre på, at der var nok kage. Cirka 300 personer havde købt adgang til det store kage/kaffe/saftevandsbord.

Efter Mickis store kageshow blev alle inviteret til banko, hvor 110 ivrige deltagere dystede om superflotte præmier fra en række sponsorer. Senere begyndte "lege som i de gamle dage" med blandt andet sækkevæddeløb og æggeløb, inden festlighederne sluttede klokken 17.00 med en masse glade, svedige og sukkerfyldte børn og en masse trætte forældre ...