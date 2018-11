Forældre til alvorligt syge børn forkælet på Comwell

REBILD: 22 forældrepar til alvorligt og kronisk syge børn var torsdag aften på et tiltrængt forkælelsesophold på Comwell Hotel i Rebild Bakker.

Værter for arrangementet var SMILfonden og MusikBeRiget .

Normalt kunne sådan en torsdag aften for forældrene stå på medicin, behandling, bekymring og uro.

Men denne aften på hotellet blev medicinglas skiftet ud med vinglas, lækker middag og en intimkoncert med Martin Brygmann og orkestret MusikBeRiget.

Og det gjorde en stor synlig forskel for de 22 forældrepar.

- Normalt er jeg hjemme, passer på og observerer min søn sådan en aften. Man er aldrig i ro. Selvom vi har aflastning, så hører man det mindste, og slapper aldrig helt af. Men det gør vi her. Jeg kan godt have en tendens at takke nej til arrangementer, fordi det kræver energi at være anderledes, men her er jeg ikke anderledes. Jeg kender ingen af de andre forældre her, men alligevel har jeg talt med dem om ting, jeg ikke har talt med min familien om, fortæller Rikke Føns Bendix, der er mor til ti-årige Sylvester, der blandt andet lider af hydrocephalus.

Kender violinen fra hospitalet

De deltagende forældre har typisk tilbragt mange, lange timer på Aarhus Universitetshospital, hvor deres børn er tilknyttet.

Her har de mødt orkestret MusikBeRiget, der går rundt på stuerne og spiller for at give de indlagte børn en positiv oplevelse.

Og i den forbindelse opstod ideen til forældrekoncerterne.

- Vi kan se, hvor stort indtryk, musikken gør på børnene, når de hører den på hospitalet. Samtidigt ved vi , at deres forældre er så hårdt pressede. Derfor ville vi i SMILfonden og MusikBeRiget sammen give denne her oplevelse. Mange af dem har ikke været ude sammen, siden deres børn blev født, så de fortjener virkelig at blive forkælet, fortæller Sisse Fisker, tidligere tv-vært, stifter og direktør i SMILfonden.

Fonden har sammen med Lisbeth Sagen, stifter af MusikBeRiget, stablet arrangementet på benene, og det er det første af i alt ni planlagte.

- Der er ingen, der slår Lisbeth Sagen, når vi møder hende på hospitalet. Når vi er indlagt i isolation, og ingen kan gøre noget for mit barn, der er så forpint af smerte, at han måske ikke har kunnet sige noget i en uge. så kommer Lisbeth og MusikBeRiget. Så åbner min søn op, og det glemmer man aldrig som mor. Så Lisbeths violin den gør virkelig noget for mig, erklærer Rikke Føns Bendix efter aftenens koncert på.