ST. BRØNDUM: Tirsdag den 7. maj kl. 19.30 finder den traditionsrige forårskoncert med Landsbykoret St. Brøndum sted i Thorup Kirke.

Programmet byder på en række kendte og elskede klassikere, lige fra den middelalderlige ”En yndig og frydefuld sommertid ”, over Tove Ditlevsens ”Så tag mit hjerte” til Alberte Windings ”Lyse Nætter”.

Den populære forårskoncert plejer at trække fulde huse, så det er med at komme i god tid for at sikre sig en god plads.

I de senere år har koret eksperimenteret med formen: Det er ikke blot et firestemmigt sangkor med 25 medlemmer, men også en oktet, en duo og en solist. I år suppleret med et klaverstykke fremført af den dygtige, lokale pianist Lili Olesen, der spiller en Mazurka af Frédérich Chopin.

Lili Olesen er uddannet på Nordjysk Musikkonservatorium, og har derefter gennemført tre års studier i Mesterklassen på Chopin-akademiet i Warszawa.

Landsbykoret St. Brøndum stiller op under organist og dirigent Elisabeth Svenstrups kompetente musikalske ledelse, sådan som det har været i hele korets 27-årige levetid.

Så tag bare hele familien med til en hyggelig forårskoncert i denne herlige, lysegrønne tid, hvor de lyse nætter holder deres indtog. Alle er velkomne og der er gratis adgang.