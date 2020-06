Foråret der forsvandt

Trine Buus-Pedersen, souschef hos Rebild Ungdomsskole, har leveret et indlæg om covid-19, og hvad det har betydet for Rebild Ungdomsskole.

- Man skal nok have levet under en sten for ikke at have bemærket, at verden har været i pausetilstand under Covid-19 pandemiens hersken. Den har påvirket alle facetter af vores samfund, og ordet ”anderledes” har fået en ny og nærmest kuende betydning, som vi alle er og har været tvunget til at forholde os til.

Det har ifølge Ungdomsskolen ikke været sjovt at skulle aflyse så mange arrangementer, som var planlagt for de unge.

- Det har ikke været sjovt at skulle skuffe de hundredvis af unge, som normalt deltager i vores events, ture og undervisning – det kan næsten føles som om, at det her var foråret forsvandt.

For at holde kontakten til de unge, så er flere nye medier også taget i brug.

- Før genåbningen har vi som så mange andre skulle være opfindsomme og tænke i nye digitale baner for at kunne opretholde kontakten og relationen til de unge i kommunen. Dette skete via sociale medier som Instagram, Snapchat og Discord, hvor man fordomstro skulle mene, at de digitale unge ville have kronede dage. Der er uden tvivl også unge for hvem, det har både været sjovt og befriende, men Covid-19 krisen har ramt de unge hårdere, end man skulle tro, og alle fordomme om at de unge i dag ikke har behov for et fysisk socialt samvær er gjort til skamme - de har både brug for det digitale og det fysiske.

Cecilie Qvist fra Terndrup beskriver det således:

- Det var mega nederen at være fanget derhjemme, man mistede nærmest al motivation til skolearbejde – og man følte at man missede ud på de sociale fællesskaber – det var hårdt ikke at kunne komme i klub.

Ungdomsskolen ser dog frem til sommeren og de politiske tiltag, der er kommet for at skabe liv hen over sommeren.

- Nu, hvor vi sammen med de unge kan kigge tilbage på en mærkelig tid, hvor coronaen fortærede vores forår, begynder vi også at få et billede af en tid, der har været svær for mange unge. Derfor er vi, som arbejder med de unge også glade for den politiske aftale mellem regeringen SF, Venstre, Enhedslisten og Alternativet som netop har afsat 200 millioner kroner til sommeraktiviteter for børn og unge i landets kommuner. Midler, som skal bruges til at hente noget af det, der forsvandt i foråret tilbage. I Rebild Kommune er der blevet tildelt 1,2 mio. kr. til børn og unge i aldersgruppen 6-17 år, hvor Rebild Ungdomsskole sammen med mange af kommunens andre aktører bidrager til at kunne tilbyde de unge sociale oplevelser hen over sommerferien.

- Foråret forsvandt, men sommeren kom – og vi glæder os!