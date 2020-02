Fond uddelte ”kun” godt en halv million

HIMMERLAND: Intet mindre end 536.716,00 kroner - og dog.

Havde det været en hvilkensomhelst anden fond, der havde ladet så mange penge dryppe ned over lokalområdet, ville det sandsynligvis have affødt en hel del løftede øjenbryn og opstrakte arme.

I Sparekassen Hobro Fondens tilfælde er sagen lidt en anden.

Godt en halv million kroner er rent faktisk lige i underkanten af, hvad Sparekassen Hobro Fonden efterhånden har gjort det til en vane at uddele hveranden måned.

27 ansøgninger

- Vi havde i alt 27 ansøgninger denne gang, og det er relativt set et meget lille antal.

- Det normale antal ligger på 35 til 65 ansøgninger, så vi undrer os en smule over, at der ikke er flere foreninger, der i denne omgang har udnyttet muligheden for at søge om tilskud hos os.

- Måske lyder forklaringen, at områdets foreningsliv endnu ikke rigtig kommet i gang igen efter julepausen, funderer formand for Sparekassen Hobro Fonden, Poul Søndberg.

19 nød fremme

Ud af de 27 ansøgninger var der 19, der nød fremme, og uddelingens økonomiske højdespringer var Klejtrup Friluftsbad, som blev begunstiget med et samlet beløb på 125.000 kroner fordelt på to projekter.

I den anden ende af skalaen var tre af donationerne på under 10.000 kroner.

De 536.716 kroner blev i øvrigt fordelt som følger:

Legepladsudvalget, Kvorning Forsamlingshus, 25.118 kroner.

Rud Thygesen Arkivet, Hobro, 31.500 kroner.

TMG Fodbold, 50.000 kroner.

Hadsund Museumsforening og Lokalhistoriske Arkiv, 10.000 kroner.

Hadsund Badmintonklub, 25.000 kroner.

IF Trojka, Hammershøj, 60.000 kroner.

Danske Seniorer Hobro og Mariager Pensionistforening, 18.300 kroner.

Red Barnet Mariagerfjord Lokalforening, 16.000 kroner.

Oue Idræt & Kultur, 30.000 kroner.

Hadsund Kirkes gospelkor ”Spirits of Joy”, 12.000 kroner.

Terndrup Blenstrup Bælum Seniorer, 6.000 kroner.

IK Skovbakken Håndbold, 20.000 kroner.

Mariagerfjord Kunstforening, 15.000 kroner.

Vorning Borger- og Kulturhus, 24.998 kroner.

Røde Kors Hobro Afdeling, 4.000 kroner.

Klejtrup Friluftsbad, 125.000 kroner.

Amatørteatret Fyrkatspillet, 10.000 kroner.

IK Rosendal Fodbold, 45.000 kroner.

Motion og Samvær for kræftramte, Nørager, 8.800 kroner.

Samtidig med februarudlodningen holdt bestyrelsen for Sparekassen Hobro Fonden i øvrigt konstituerede bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen

Det gav ikke anledning til de store ændringer, idet forhenværende centerchef Poul Søndberg fortsætter som formand for fonden, og afdelingsdirektør Per Norup Olesen fortsætter som næstformand.

Dog måtte bestyrelsen ved årsskiftet sige farvel til Bent Bjørn Nielsen, som er faldet for bestyrelses aldersgrænse.

Hvem der skal erstatte Bent Bjørn Nielsen i fondsbestyrelsen er endnu ikke afgjort.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer er: bogholder Vibeke Libach Justesen, Skjellerup, direktør Ole Grønlund, Valsgaard, tidl. Revisor i Jutlander Bank, Poul Erik Larsen, Rørbæk og gårdejer Lars Tolborg, Hørby.

Næste bevillingsmøde afholdes tirsdag 21. april.