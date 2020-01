Fond støtter Move projektet i Mariager

Steen Thomsen fra ELRO Fonden foran Mariagerhallen er her flankeret af de lokale ildsjæle Cecilie Skovgaard, formand for Mariager IKs hovedbestyrelse, Martin Bjerregaard, medlem af hovedbestyrelsen og formand for fodboldafd., Lena Koldsø, medlem af hovedbestyrelsen og formand for gymnastik samt Rigmor Wissing, talsmand for og medlem af projektgruppen. Privatfoto