Fond donerer nye rekvisitter

DOENSE/VEBBESTRUP: I forbindelse med sæsonstarten stod Doense Vebbestrup Idrætsforening DVIF over for en investering i en række nye rekvisitter til håndbold-afdelingen i foreningen og søgte derfor Himmerland Forsikrings fond om dækning af nogle af udgifterne hertil.

Himmerland Forsikrings fond imødekom foreningens ansøgning i form af en donation på 7.500 kr.

- Vi ved, at DVIF er et meget vigtigt aktiv for beboerne i området med alle de aktiviteter som foreningen har på paletten, sagde bestyrelsesmedlem i fonden og formand for Himmerland Forsikring Erling Sørensen ved overrækkelsen.

DVIF er et stort samlingspunkt for mange af borgerne i byerne Doense og Vebbestrup og omegn og dermed medvirkende til at skabe et godt sammenhold borgene imellem i området.

DVIF tilbyder borgerne en hel række af sportsaktiviteter og tæller både håndbold, fodbold, badminton, gymnastik, løb, billiard og petanque samt en række senioraktiviteter. Idrætsforeningen tæller en medlemsskare på ikke mindre end 514 medlemmer.

Fonden Himmerland blev stiftet af Himmerland Forsikring i 1988 med det formål at støtte lokale initiativer i forsikringsselskabets virkeområde.

- Og netop det store aktiv, som DVIF er i lokalområdet, vil vi gerne bakke op, tilføjer Erling Sørensen.