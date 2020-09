Folkedansen lever i Støvring

Støvring Folkedansere tager 21. september hul på en ny sæson i Bavnebakkeskolens festsal.

Sæsonen bliver den 47. i foreningens historie.

Bestyrelsen har på forhånd spurgt medlemmerne, om de er klar til at danse i den kommende sæson med de begrænsninger i folkedansen, der kræves som følge af Covid 19.

Det har der vist sig at være stor opbakning til, og det glæder formand Inger Marie Rudkjøbing.

Foreningens mangeårige instruktør har sammen med spillemændene lovet at sammensætte et program af folkedanse, der imødekommer de restriktioner i kontakten mellem danserne, der gælder for øjeblikket.

- Der vil f. eks. ikke forekomme kædedanse med håndkontakt, ligesom de gældende krav om afstand mellem danserne vil blive overholdt.

- Alligevel er jeg sikker på, at det nok skal kunne lade sig gøre at opretholde folkedansen.

- Det vil være trist, hvis denne del af den danske kulturarv skal gå tabt på grund af Coronaen, for vi har set, at mange folkedanser-foreninger ikke begynder igen i dette efterår.

- I Støvring er vi imidlertid fulde af håb om, at det nok skal lykkes for os at holde liv i folkedansen, og at såvel nye som øvede dansere vil møde op for igen at dyrke dansen, erklærer Inger Marie Rudkjøbing.