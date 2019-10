- Folk i Støvring er gode til at handle lokalt

STØVRING: For 18 år siden valgte Rikke Fruergaard at kvitte sit faste job, og kaste sig ud som selvstændig med en børnetøjsbutik i Støvring. Siden har hun også åbnet en skobutik og en dametøjsbutik i byen.

Den børnetøjsbutik, som Rikke købte for 18 år siden, hed sjovt nok ”Rikkes Børnetøj”, men selvom det jo egentligt passede perfekt, valgte hun at ændre navnet til Noah, som butikken hedder i dag. Et navn, der signalerede ung mode til både piger og drenge – fremfor børnetøj til piger.

- Da jeg i sin tid købte ”Rikkes Børnetøj” arbejdede jeg på kontor. Men jeg manglede den tætte kontakt til kunderne, og ville gerne have et mere udadvendt job. Det fik jeg med butikken, og det har jeg på ingen måde fortrudt, fortæller Rikke Fruergaard.

I 2004 flyttede Noah til flotte og nybyggede lokaler på den nuværende adresse i Jernbanegade 14, hvor Rikke sidste år også valgte at udvide med dametøjsbutikken Sirius. Den butik ligger lige ved siden af Noah. Faktisk er der helt åben passage mellem Noah og Sirius.

For et par år siden valgte Rikke også at åbne skobutikken Footsteps lidt længere oppe af Jernbanegade.

- Ja, det er efterhånden blevet til tre butikker i Jernbanegade, men de supplerer nu hinanden meget godt. Samtidig er der jo også en rigtig god synergi med personalet, når man har flere butikker. Her har jeg i øvrigt nogle superdygtige og erfarne medarbejdere, der også er kendte ansigter her i Støvring. Det er guld værd, fortæller Rikke Fruergaard, der er rigtig glad for, at hun tog springet ud i tøjbranchen og butiksverdenen for 18 år siden.

- Jeg nyder hver dag at være i butikken og elsker at have kundekontakten. Samtidig er det også fantastisk, at opleve den opbakning til de lokale butikker, som hersker her i Støvring. Kunderne er rigtig gode til at handle lokalt.

- Byen er også i vækst med mange tilflyttere, så når vi lægger det hele sammen, kan jeg bestemt ikke klage, fortæller Rikke Fruergaard, der også sender et par roser afsted til foreningen ”Støvring Handel & Erhverv”.

- Vi er gode til at stå sammen om nogle forskellige arrangementer, som også gør det attraktivt for kunderne, at handle i byen. Det er vigtigt, særligt når Aalborg og Aalborg Storcenter jo ikke er ret langt væk. Men jeg synes, at vi er lykkedes med mange ting i Støvring, slutter hun.