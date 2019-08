Første skridt mod styrket netværk i foreningslivet

MARIAGERFJORD: Hvordan tiltrækker og fastholder vi medlemmerne, og hvordan får vi rekrutteret nye frivillige?

Der er vel næppe den forening i Mariagerfjord, som ikke på et tidspunkt har stillet sig selv de spørgsmål.

Netop derfor giver det også rigtig god mening, at det lokale foreningsliv en gang imellem sætter sig sammen for at drøfte fælles problemstillinger - og udveksle inspiration.

Helt konkret sker det tirsdag 20. august. når Foreningsrådet i Mariagerfjord Kommune under overskriften ”Sammen skaber vi gode fællesskaber” inviterer alle kommunens foreninger til netværksmøde i Hadsund Kulturcenter.

- Det frivillige foreningsliv og de selvorganiserede fællesskaber er en kæmpe katalysator for sundheden blandt vores borgere, både den fysiske sundhed og den mentale sundhed.

- Vi ved, at en aktiv og meningsfuld fritid bidrager til vores sundhed, og med et endnu større samarbejde mellem kommunen, fritidslivet, organisationer og borgere, er jeg sikker på, at vi i fremtiden kan give sundheden et endnu større løft.

- Jeg glæder mig derfor også til netværksmødet 20. august, som bliver første skridt på vejen til at gøre det fantastiske fritidsliv i Mariagerfjord Kommune endnu mere rummeligt i forhold til at rekruttere og fastholde forskellige målgrupper i foreningslivet, siger formand for Foreningsrådet, Knud Erik Jensen.

Det Danske Spejderkorps kommer blandt andet og fortæller om styrket trivsel og fællesskab, efter at spejderne har fået større fokus på, hvordan de modtager eksisterende og nye medlemmer.

Sidste frist for tilmelding er mandag 12. august via mail til idræts- og fritidskonsulent Niels Sørensen på mail-adressen nisoe@mariagerfjord.dk