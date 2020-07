Første skridt mod en renere by

Der skal ikke ligge affald og flyde i Valsgaard.

Det er hovedsigtet med de 15 nye skraldespande, som byens borgerforening i disse uger er i gang med at montere på byens lygtepæle.

De 15 skraldespande er doneret af Sparekassen Vendsyssel og produceret og designet af de unge på FGU-produktionsskolen i Hørby.

Den første er netop sat op ud for Bjarne Madsens hus i Valsgaard, og de resterende 14 vil snarest følge efter.

Tømningen af skraldespandene har Valsgaard Borgerforening påtaget sig at stå for - efter behov.

- Vi håber i borgerforeningen, at de mange nye skraldespande, vil blive godt brugt, og at de derved medvirke til, at Valsgaard bliver en endnu pænere og renere by, erklærer formand for borgerforeningen Henning Aage Jochumsen.

Hvis man som borger i byen er villig til at hjælpe med tømning af en skraldespand og gerne vil have én opsat i nærheden af sit hus, skal man i øvrigt bare henvende sig til Valsgaard Borgerforening.

- Vi mangler nemlig stadig at få placeret de sidste skraldespande, bemærker Henning Aage Jochumsen.