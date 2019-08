Første skoledag for 55 unge i Støvring

STØVRING: Mandag 12. august mødte 55 spændte elever for første gang ind på FGU Himmerlands afdeling i Støvring.

Den nye uddannelse skal ruste eleverne til at blive klar til videre uddannelse eller beskæftigelse, og i alt er der i Himmerland over 300 unge, der er startet på en uddannelse under FGU Himmerland, fordelt på tre skoler i hhv. Hobro, Støvring og Aars.

FGU (Forberedende Grunduddannelse) er et nyt, landsdækkende uddannelsestilbud, som skal erstatte alle landets produktionsskoler, der er blevet nedlagt henover sommeren.

- Vi er glade for, at vi nu endelig kan slå dørene op til FGU Himmerland.

- Vi har brugt de seneste mange måneder på at skabe de bedste rammer for eleverne, som kan forvente et individuelt tilpasset uddannelsestilbud, der møder dem i øjenhøjde.

- Det er vi stolte af, og vi glæder os meget til at klæde eleverne på og ruste dem til deres videre færd i livet, fortæller rektor for FGU Himmerland, Kirsten Torp.

Første skoledag i Støvring blev indledt med fælles morgenmad, inden Rebild Kommunes borgmester Leon Sebbelin holdt den officielle velkomsttale.

I løbet af den første uge er de nye elever blevet introduceret for uddannelsens forskellige muligheder, inden de for alvor skal på skolebænken fra mandag den 19. august.