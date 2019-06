Fødselsdag for 170-årig fejres i Terndrup

TERNDRUP: Ved den kommende grundlovsdag 5. juni fejrer danskerne grundlovens 170 års fødselsdag.

Men i Terndruplund afholder Terndruplundfonden grundlovsfest nr. 171 - og det er da ganske imponerende.

Når der spørges: Kan det virkelig have sin rigtighed, så er svaret et klart JA.

Man startede nemlig med grundlovsfest nr. 1 i 1849, og festlighederne var langt fremme, inden kongens underskrift var tør.

Og festen her gik endda særdeles lystigt til i den store glæde over den nye grundlovs budskab.

I København påstås dog i fuld alvor, at det netop var i København, at grundloven blev fejet første gang!

Men for god ordens skyld kan nævnes, at den allerførste grundlovsfest i København blev afholdt i 1862 - altså 14 år senere end Terndrup - sådan!

Her på egnen var man meget tidligt ude, og det var i glæde over enevældets ophør og demokratiets indførelse.

Det var en glæde, der deltes af alle og tilmed inden for alle politiske partier, hvilken som bekendt er en meget sjældent forekommende situation.

Netop derfor har grundlovsfesterne i Terndruplund aldrig været et partipolitisk anliggende - og talerne er udtrykkelig blevet bekendt med, at dette ikke er et valgmøde - og det bliver det heller ikke i år, uanset den aktuelle politiske situation.

Ved grundlovsfesten i Terndruplund er det i år to velkendte talere, der fører ordet fra den traditionsrige talerstol.

Det er statsminister Lars Løkke Rasmussen og tidligere formand for folketinget og minister Mogens Lykketoft.

Showorkesteret Sigfreds Fodvarmere tager med god tradition sig af den musikalske underholdning.

Umiddelbart efter første afdeling med talere, fællessang og musikalsk underholdning er der fællesspisning i skovpavillonen.

Terndrup Kro serverer her valgflæsk ad libitum med tilbehør. Billetter sælges til 100 kr. efter først til mølle princip hos IDEmøbler Max Jessen eller mobil pay 267789387 89 38

I forbindelse med årets grundlovsarrangement vil der være mulighed for køb af Terndruplund fondens bog En Historisk Talerstol, oplyser Per Seeberg som formand for Terndruplundfonden.