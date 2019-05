Flyvende start på Aktiv Ferie

MARIAGERFJORD/REBILD: Mariagerfjord og Rebild Kommunes fælles tilbud om ”Aktiv Ferie” tegner også i år til at blive noget af et tilløbsstykke.

Indenfor den første time havde over 130 tilmeldt sig sommeraktiviteterne, da tilmeldingen blev givet fri. Siden er tallet vokset til over 359, og det stiger fortsat støt.

Sidste år var i alt 571 børn tilmeldt aktiviteterne, og med 62 hold i år er der plads til rigtig mange endnu, understreger de to koordinatorer Christina Thulstrup Nielsen, Rebild Kommune, og Maria Bisgaard, Mariagerfjord Kommune.

På trods af de flotte tal har der ikke været storm på telefonerne.

- Forældrene har virkelig taget den digitale tilmelding på vores hjemmeside til sig, og det betyder, at vi ikke har tilmeldt en eneste manuelt endnu i år.

- Det er alligevel første gang, vi kan sige dét, bemærker Maria Bisgaard, der efterhånden har nogle år på bagen som Aktiv Ferie-koordinator.

Samarbejdet mellem de to kommuner om ferieaktiviteter for børn i 2. til 6. klasse går helt tilbage til 2007.

Det er lokale foreninger og institutioner i de to kommuner, der arrangerer de enkelte aktiviteter, og mens nogle af arrangørerne har været med hele vejen, kommer der også til stadighed nye til.

- Forvaltningen sørger for alt det administrative, og arrangørerne sørger for det sjove. Det er en god fordeling, vurderer formand for kultur- og fritidsudvalget i Mariagerfjord, Jane Grøn (S).

Topholdene er stadig ”heste-holdene” som altid bliver udsolgt i løbet af meget få minutter, men derudover er de kreative hold også meget populære.

Til dem, der godt kan lide de idrætslige aktiviteter, er der både tennis, håndbold, badminton, dans og orienteringsløb på programmet, og er man i stedet mere til friluftsliv, så er der sommerlejr, leg i naturen og vildmarkstur.

Vil man bare prøve at være noget helt andet, kan man bl. a. komme på cirkusskole, spille rollespil eller være viking.

Arrangørerne er tydeligt inspireret af, hvad børnene følger med i - og er optagede af.

I år har det udmøntet sig i hold som ”Bagedyst krydret med vand, sjov og hygge”, ”Næsten alene i Vildmarken” og ”Vild med dans”.

Det er muligt at tilmelde sig til aktiviteterne frem til 5. juni.

Tilmeldingen sker via hjemmesiden www.aktiv-ferie.nu