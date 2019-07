Flyvende start for Meet the Locals

ØSTER HURUP: Hver onsdag i juli er der - som noget nyt - fælles morgenmad i Øster Hurup for gæster, borgere, erhvervsdrivende og andet godtfolk.

Rundstykkerne og kaffen sættes til livs under overskriften ”Meet the locals”, og premieren onsdag 3. juli forløb over al forventning, noterer DTB- og marketingmedarbejder Mette Ebbesen, VisitMariagerfjord.

- Der var gæster, som kom sejlende til Øster Hurup. Der var gæster, som var på besøg i Øster Hurup for 20. år i træk - helt fra Kina. Der var lokale, som kom og hilste på, og der var repræsentanter fra bl.a. Lille Vildmosecentret, de lokale foreninger og erhvervsdrivende.

- Der var masser af snak og inspiration at hente for Øster Hurups gæster. Og der blev også plads til en lille morgensang, fortæller hun.

Det er VisitMariagerfjord og ”Det gode liv”, Øster Hurup, som i fællesskab står bag det nye ”Meet the Locals”-initiativ, som henvender sig til alle. Uanset, om de er i Øster Hurup for første gang eller har et helt liv i Øster Hurup bag sig.

Næste gang der diskes op med gratis kaffe og rundstykker og pålæg fra Als Slagteren bliver onsdag 10. juli.

Denne dag får arrangementet oven i købet besøg af NORDJYSKEs udsendte, som med afsæt i NORDJYSKE-bussen kommer til Øster Hurup for at høre nærmere om sommerlivet i kystbyen.

NORDJYSKE bussen ankommer til turistbureauet i Øster Hurup kl. 9 og kører igen kl. 14.