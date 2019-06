Flot præstation ung golfspiller

REBILD: Niels Knudsen fra Rebild endte efter fire runder forleden på en fornem 4. plads ved US Kids European Championship for 14-årige på The Glen Golfclub i North Berwick i Skotland.

De fem bedst placerede spillere blev efterfølgende inviteret til at spille VM til sommer på Pinehurst Golf Course i North Carolina i USA.

Niels Knudsen har tidligere har spillet for Volstrup Golfklub og Rold Skov Golfklub. I dag spiller og træner han sammen med eliten i Lyngbygaard Golfklub ved Aarhus.