Flot opbakning til førstehjælpskursus

SØNDERUP/SULDRUP: IK Frem Sønderup-Suldrup har afholdt førstehjælpskursus med fokus på livreddende førstehjælp, hjertestarter, småskader, sportsskader og førstehjælp ved blødninger.

Kurset har fået støtte fra Tryg Fonden, og havde 83 deltagere bestående af frivillige ledere, hjælpetrænere, udvalgsmedlemmer og folk fra lokalbefolkningen. I alderen fra 12 til 80 år.

- Som formand for klubben er jeg meget tilfreds med den store interesse for kurset, og jeg synes, at det flot, at vi nu har 83 ekstra personer, der er med til at skabe ekstra tryghed i lokalsamfundet, lød det efterfølgende fra Jørgen Haven, formand for IK Frem Sønderup-Suldrup.