Flot finale: Jarl Ardens fodboldpiger kan kalde sig jyske mestre

ARDEN: De færreste har været i tvivl om, at IF Jarl Arden har et stærkt og talentfuldt pigehold i fodbold, hvilket de satte en tyk streg under, da de i onsdags hjemførte det jyske mesterskab i deres række.

De dygtige piger, der trænes af Søren Jakobsen og Jan Sørensen med praktisk hjælp fra Karin Hyldgaard, spiller i U13, liga 2, hvor de blev suveræne puljevindere, hvilket kvalificerede dem til at spille videre om det jyske mesterskab.

Her vandt de først kvartfinalen 2-1 på udebane mod Vildbjerg, hvorefter den stod den på semifinale hjemme mod Østervrå – en kamp, der blev overværet af i nærheden af 200 tilskuere, der så pigerne vinde 3-1.

Herefter stod den på finale, hvor modstanderen var FC Horsens. Kampen blev spillet på neutral bane i Hadsten. Her havde IF Jarl Arden og Jarls venner sponsoreret en bus, hvilket betød, at fodboldpigerne kunne tage 20 af deres venner med som heppekor. De blev suppleret med omkring 150 forældre, bedsteforældre og venner, der tog turen fra Arden til Hadsten for at bakke holdet op. Og de tog ikke turen forgæves, da Jarl Ardens piger i overbevisende stil bankede FC Horsens med 5-0 – imponerende i betragtning af, at det var Horsens-mandskabets første nederlag i hele denne sæson!

Sejren betød, at pigerne selvfølgelig blev hædret med stor pokal til klubben, og medaljer og t-shirts til de enkelte piger. Turen hjem til Arden med pokalen i forruden af bussen foregik selvsagt i højt humør.

Nu kan de nykårede jyske mestre holde velfortjent sommerferie fra fodbolden, inden de i uge 31 skal deltage i Vildbjerg Cup.

Mon ikke modstanderne her frygter, at møde Jyllands sejeste fodboldpiger?