Flot åbning af klimakunst-udstilling

REBILD: Det nye Kildetårn i Rebildcentret åbnede i fredags, og allerede søndag blev snoren klippet til den første temaudstilling, nemlig ”Klimkunst 2019 – nordiske udtryk”. Trods alvoren i temaet blev ferniseringen et festligt tilløbsstykke.

Snoren til udstillingen blev klippet af Flemming Møller Mortensen, medlem af Folketinget for Socialdemokratiet, og meteorolog Jesper Theilgaard, der begge gav både udstillingen og klimaet nogle ord med på vejen.

- Kunst er på mange måder et fantastisk virkemiddel til at forstå, hvordan tingene hænger sammen. Derfor er sådan en udstilling vigtig, lød det fra Jesper Theilgaard, mens Flemming Møller Mortensen blandt andet sagde:

- Må sådan en udstilling minde os om, at vi skal tage ansvar nu, og ikke sende ansvaret videre til næste generation.

Ferniseringen bød også på opførelsen af korværket ”Den sidste dråbe” – flot opført af et oplagt fælleskor bestående af Støvringkoret, De rytmiske unoder fra Skørping, Rebild Kulturskole og MGK – denne eftermiddag under samlet ledelse af Johanne Grønkjær Lorenzen - et af Danmarks største dirigenttalenter.

”Klimakunst 2019 – nordiske udtryk” består af 66 kunstværker – skabt af 45 nordiske kunstnere, der er blevet udvalgt blandt 181 kunstnere. Alle værker har et budskab om klima. Det gjaldt også glaskunstner Stine Kiel Ratzow, der havde to værker på udstillingen, nemlig ”Greatness” og ”Ice Queen” – begge med reference til Grønland, hvor Stine jævnligt kommer, og derfor tydeligt kan se, hvad klimaforandringerne betyder.

- Værket ”Greatness” fortæller om Grønlands storhed, vidderne, naturen og mennesket. En storhed vi gerne skulle bevare, men det kræver handling. Jeg har familie på Grønland, og de sidste 20 år har de virkelig oplevet en markant ændring i den natur, de lever i.

- Værket ”Ice Queen” skal understrege, at der er håb. At hun rejser sig i havet, lød det fra Stine, der kommer fra Tårup på Fyn, men ikke var i tvivl om, at hun gerne ville deltage, da hun hørte om udstillingen i Rebildcentret.

Udstillingen, der vises i Kildetårnets to øverste etager, kan ses frem til 31. august 2019.