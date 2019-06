STØVRING: Ligesom for 14 dage siden har der været indbrud i musiklokalet på Karensmindeskolen i Støvring, hvor der er knust en rude og stjålet en mixerpult og et keyboard. Det skete mellem onsdag og fredag. Sidste gang blev der stjålet tre guitarer, et elektrisk trommesæt, en mixerpult og et keyboard.