Fjordkommunens folkeskoler i top 6 i tilfredshedsundersøgelse

Forældrene i Mariagerfjord Kommune er blandt landets allermest tilfredse, når det handler om børns udbytte af skoledagen.

Det fremgår af Social- og Indenrigsministeriets seneste landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse, som rangordner de 98 danske kommuners skolevæsener.

I undersøgelsen kommer Mariagerfjord Kommune ind på, hvad børne- og udvalgsformand Svend Madsen i en pressemeddelelse betegner som ”en fornem top seks-placering”, og det vækker naturligvis glæde hos udvalgsformanden.

- Det er dejligt, at forældrene er tilfredse med deres børns udbytte af skoledagen.

- Og jeg er særligt glad for, at de oplever, at skolerne løfter opgaven med at udfordre deres børn fagligt og udvikle deres evner til at være selvstændige mennesker og indgå i sociale sammenhænge, siger Svend Madsen.

84 procent af forældrene tilkendegiver i undersøgelsen, at de enten er ”meget tilfredse” eller ”tilfredse” med folkeskolerne i Mariagerfjord Kommune. 10 procent svarer ”ved ikke”, mens blot seks procent synes, der er plads til forbedringer.

Fjordkommunens folkeskolevæsen ligger generelt over landsgennemsnittet i næsten alle undersøgelsens spørgsmål, der spænder lige fra det faglige og sociale udbytte af undervisningen til forældresamarbejdet og skolernes mobbe-politikker.

Det ser udvalgsformanden som et stort skulderklap til personalet.

- I udvalget oplever vi, at vores lærere, pædagoger og ledere gør en dygtig og engageret indsats. Vi har vi tillid til, at de både kan og vil løfte opgaven med at give alle børn i Mariagerfjord Kommune en god, varieret og lærerig skoledag. Derfor fortjener de både anerkendelse og arbejdsro, siger Svend Madsen.

Forældrene er også meget tilfredse med skolefritidsordningerne. Her er det blevet til en tyvendeplads på den ministerielle rangliste.

Opløftende læsning

Skønt undersøgelsen er yderst opløftende læsning for dagtilbud- og skolechef Berit Vinther, bedyrer hun, at skolerne ikke vil hvile på laurbærrene.

- De gode resultater er frugten af et langt sejt træk, hvor vi styrker fagligheden, forbedrer samarbejdet mellem skolerne og ikke mindst dyrker dialogen mellem skolerne og hjemmene. Den gode forbedringskultur vil vi fortsat holde fast i, siger Berit Vinther.

- Desuden fokuserer vi på at skabe ideelle vilkår for vores skoleledere og dele gode erfaringer og metoder på tværs, forklarer Berit Vinther.

Folkeskolerne i Mariagerfjord Kommune har i en årrække klaret godt i de nationale kvalitetsundersøgelser.

Det er ifølge dagtilbud- og skolechefen ikke så underligt, at den faglige fremgang nu giver udslag i de mange tilfredse forældre.

- Forældre er tilfredse, når de ser, at deres børn lærer noget hver eneste dag, og at de er del af et trygt læringsmiljø med gode kammerater og spændende oplevelser.

- Alle børn skal have sådan en skoledag. Derfor har vi også et stærkt fokus på de få forældre, som oplever, at vi ikke leverer varen for netop deres børn, slutter Berit Vinther.