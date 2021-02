Fitness-succes udløser erhvervspris

Efter blot et år som indehaver af det nye fitnesscenter Rebild Boxen i Støvring er Cathrine Mamsen netop blandt seks kandidater blevet hædret med årets vækst- og udviklingspris i Rebild Kommune.

Det skete som led i erhvervsudviklingsrådets årsmøde, der grundet corona situationen i år foregik online med omkring 70 live deltagere.

Cathrine Mamsen var helt uvidende om at hun skulle tildeles prisen, og troede blot at hun skulle videofilmes som en af de tre af dommerkomitéen indstillede kandidater.

Stor var hendes overraskelse, da Brith Jørgensen som formand for Erhvevsudviklingsrådet og direktør for Business Park Nord under besøget pludselig overraskede hende med prisen.

Det er nogle af fitnesscentrets mange medlemmer, der har indstillet hende til prisen.

Rebild Boxen har efter blot et år allerede 350 medlemmer, og Cathrine Mamsen har aktuelle planer om at bygge et helt nyt moderne og meget større center i Juulstrupparken i Støvring, hvor hun har købt en kommunal erhvervsgrund på 4500 kvadratmeter.

Som vinder af prisen har hun nu fået overrakt en præmie til en værdi af 10.000 kr. samt den flotte Vækst- og Udviklingsstatuette.

Det er syvende år i træk hædersprisen uddeles.