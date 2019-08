SKØRPING: Fire måtte på hospitalet for at få skrammer efterset, da en 31-årig mand overså sin vigepligt. Det skete da han kørte ad Albækvej mod Præstevej ved Trøjborg lidt i 16 torsdag. Manden kørte ind i en 27-årig lokal mand, som sammen med sine passagerer måtte til eftersyn for umiddelbart overfladiske skrammer.