Fire ansatte på plejehjem i Hadsund corona-smittet

HADSUND: Fire ansatte i samme afgrænsede boenhed på Demenscenter Skovgården i Hadsund har vist symptomer, der tyder på covid-19.

De blev med det samme sendt hjem og er efterfølgende blevet testet efter myndighedernes anvisninger.

Resultaterne viser, at fire ansatte er ramt af corona-virus, oplyser Mariagerfjord Kommune i en pressemeddelelse.

En beboer har tidligere været smittet med corona-virus og været i karantæne.

Smittet beboer raskmeldt

Beboeren er raskmeldt igen. Dermed bor der nu ingen smittede på Skovgården.

Sundheds- og ældrechef Michael Tidemand, Mariagerfjord Kommune, følger situationen på Skovgården nøje:

- Ledelsen og personalet har helt fra start gjort alt, hvad de kan for at følge Sundhedsstyrelsen anbefalinger, så de beskytter vores beboere og hinanden for smitten.

- Nu beder vi selvfølgelig om at få testet samtlige medarbejdere og beboere på Skovgården for at vide os sikre på, at smitten ikke har spredt sig yderligere, siger Michael Tidemand.

Ekstra test - mere rengøring

Kommunen er i gang med at undersøge muligheden for, om hygiejneenheden i Region Nordjylland kan komme ud og gennemføre test.

- Vi vil naturligvis gerne fange, hvis der er en positiv person mere, som gemmer sig - og dermed få mulighed for at tage hånd om det, siger han.

I forbindelse med, at der er konstateret smitte blandt personale, har kommunen etableret ekstra rengøring, og samtlige arbejdsgange bliver nøje gennemgået for at nedbringe smitten.

Det betyder, at personalet har indført særligt strenge procedurer for hygiejnen i forbindelse med den daglige kontakt med beboerne.

Infektionshygiejne

Samtidig er Region Nordjyllands Infektionshygiejne tilkaldt for at gennemgå procedurerne med en tættekam og bidrage med særlig ekspertise.

- Da Skovgården er et demenscenter, kan det være en særlig vanskelig udfordring at forklare beboerne, at de skal holde afstand.

- Derfor arbejder vores personale under svære vilkår, og vi inddrager alle de ekspertiser, vi har til rådighed for at hjælpe dem med at dæmme op for smitten, siger Michael Tidemand.

Personalet på Skovgården har hele tiden været opmærksomt på både deres eget og beboernes helbred.

Ved den mindste mistanke

De har fået besked på, at de straks skal gribe ind ved mindste mistanke om covid-19.

Derfor er der løbende blevet foretaget test på plejecentret med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

De pårørende til beboerne er blevet kontaktet og orienteret om den aktuelle situation på Skovgården.

Der er ikke konstateret corona-virus hverken blandt personale eller beboere på andre plejecentre i Mariagerfjord Kommune.

Men erfaringerne på Skovgården vil blive delt og anvendt på kommunens øvrige centre, hvor det giver mening.