Filmpremiere med 78 års forsinkelse

LILLE VILDMOSE: Det er sjældent, at en film med 78-års forsinkelse får premiere i biografen – men ikke desto mindre er det tilfældet i Lille Vildmosecentrets biograf.

Gæsterne på centret kan fremover sætte sig til rette i biografsæderne og komme med en tur tilbage i tiden, helt præcist til 1941, hvor den kendte dokumentarist Theodor Christensen skildrede hundrede dage i mosen. Sidstnævnte er samtidig titlen på filmen.

Sort-hvidfilmen viser produktionen af tørv i Danmark under 2. verdenskrig med udgangspunkt i mosen. Filmens titel refererer til, at produktionen af tørv kun kunne foregå om sommeren, når det var tørt vejr, altså i cirka 100 dage. Der blev arbejdet i døgndrift på omkring 600 hektar og hver dag producerede de cirka 1000 arbejdere op imod 1000 tons tørv. Tørven blev anvendt på Aalborg Portland Cementfabrik i Aalborg som brændsel i stedet for kul og olie, som var vanskelig at få adgang til under krigen.

For at kunne transportere tørven rundt i Lille Vildmose blev der anlagt 67 kilometer jernbane på smalspor. Den opmærksomme biografgænger vil bemærke, at lokomotivet, som i filmen transporterer tørv, er magen til det gamle tørvetog, som i dag fragter glade gæster rundt. Måske er de endda det samme.