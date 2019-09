”Film i Skoven” i nye rammer og med masser af musik

ROLD SKOV: Film i Skoven er efterhånden en fast tradition i Rold Skov, som rigtig mange ser frem til hvert år. Hvor ellers i Danmark kan man se spillefilm på stort biograflærred inde midt i en smuk skov?

For det fleste traditioner gælder det dog, at der skal fornyelse til for at holde den levende, så lørdag den 7. september er Film i Skoven rykket et par hundrede meter sydpå fra badepladsen ved Store Økssø til pladsen ved saunahytten lige over for Mosskovpavillonen.

Filmvalget er også anderledes. For første gang præsenterer arrangørerne en musikfilm, nemlig ”Bohemian Rhapsody”, der er en storslået hyldest til Queen og deres legendariske forsanger, Freddy Mercury.

I år er der desuden et stort, åbent telt og en åben saunahytte at sidde i, hvis duggen skulle begynde at falde. Arrangementet er fortsat gratis takket være trofaste sponsorer. Film i Skoven markerer traditionen tro også åbningen af Rebild Kulturuger, hvor et af årets temaer er 150-års jubilæet for starten på jernbanen mellem Randers og Aalborg.

Det betyder, at når aftenens program starter kl. 18.00, bliver det med musik fra 1869 leveret af Rebild Spillemændene og Rebild Kvadrillen. Ved 19-tiden sætter Skørping Revyorkester strøm til og leverer betydeligt mere moderne musik.

Kl. 20.00 åbnes Kulturugerne officielt af Gert Fischer, formand for Kultur- og Fritidsudvalget, og Henrik Bjerg, formand for Rebild Kommunes kulturråd og for Kinorevuen. Op til filmstart Kl. 21.00 er der mere musik, både i højttalere og på lærredet.

”Bohemian Rhapsody” varer godt to timer, så lidt før klokken 23.30 kan man samle sine medbragte stole og tæpper og begive sig hjemad. Der kan denne aften køres ad skovvejen langs jernbanen fra Arden til Store Økssø. Ellers er der parkering ved Mosskovpavillonen.

Arrangører er Kinorevuen, Kulturhusforeningen i Arden, Rold Skov Natur- og Kulturcenter og Rebild Kulturuger.