Ferietidens ugeaviser dumper også ind hos alle sommerhuse

NORDJYLLAND: Sommeren 2020 bliver en helt særlig sommer med mange danske gæster i Nordjylland.

Derfor vælger Nordjyske Medier at ændre alle sine lokalaviser til lokale sommeraviser i uge 26-31.

Her fylder vi aviserne med masser af inspiration til sommerferie i hele regionen, både for nordjyder og for alle de turister, som besøger vores skønne landsdel.

Ikke kun fastboende, men også besøgende i de 28.500 sommerhuse langs de nordjyske kyster, vil nemlig modtage de seks sommerugeaviser.

Ferie i Nordjylland

En frisk analyse foretaget af Jysk Analyse viser, at 370.000 nordjyder forventer at holde deres sommerferie i Nordjylland.

Derudover fortæller 28 procent af deltagerne i en anden undersøgelse blandt danskere generelt, at de planlægger at holde ferie i Nordjylland.

De undersøgelser og forventningen om de mange danskere, der vælger at feriere i Nordjylland, får os til at spække vores sommeraviser med inspiration til, hvordan du får den bedste sommer i Nordjylland.

Især vil vi fokusere på oplevelsesturisme, seværdigheder, shopping, naturen og de mange fremragende spisesteder, som regionen byder på.

- Sommeraviserne udkommer i de seks uger i et udvidet ekstra oplag rettet mod 28.500 sommerhuse langs de nordjyske kyster, som normalt ikke modtager lokalaviserne.

- Det betyder, at vi distribuerer flere end en kvart million sommeraviser hver eneste af de seks uger, fortæller chefredaktør Jens Peter Svarrer.

- Det gør vi for at give vores læsere og de turister, der gæster landsdelen, en guide til de mange oplevelser, landsdelen byder ind med.

- Og vi glæder os til at levere en række sommeraviser med masser af inspiration til oplevelser i Nordjylland, forsikrer Jens Peter Svarrer.

Direktør for Skulpturparken Blokhus John Andersen glæder sig over initiativet, som han forventer får en positiv effekt:

Oplevelser i sommerlandet

- Vi forventer mange flere lokale og regionale besøgende i år i vores park og især i Blokhus/Hune by.

- Derfor hilser vi lokalavisernes initiativ meget velkomment.

- Og vi glæder os til at give nordjyder og andre besøgende mange gode oplevelser i sommerlandet, kvitterer John Andersen.

- Specielt finder jeg det godt, at lokalaviserne nu også kommer ud til de mange feriehuse langs de nordjyske kyster.

- Med et større dækningsområde forventer vi, at lokalaviserne også vil nå ud til dem, som er på besøg i regionen.

Samtidig vil sommeraviserne være højaktuelle og opdateret med sommernyheder hver uge, uddyber han.

Ud over papiraviserne bliver det selvfølgelig også muligt at finde inspiration på lokalavisernes websites.