Feriesjov til at blive stakåndet af

REBILD: - Det er glædeligt, at rigtig mange forskellige aktører byder ind med aktiviteter. Med risiko for at blive stakåndet kan jeg nævne: Brætspilscafé, jazzkoncert, Hestens Dag, åbent hus på det historiske savværk ved Vedsted Skovhus og folkemusik på Kig-Ind.

Sådan lyder det fra erhvervs- og turistchef Jane Bejlegaard Lindberg med udsigt til en efterårsferie, hvor der - i hvert fald i Rebild Kommune - ikke er nogen som helst grund til at kede sig.

I RebildPorten er der en ny udstilling om børn i skoven, incl. en konkurrence om dyrespor, og samme sted er der højtlæsning mandag og torsdag for børn fra syv til ti år i samarbejde med BOGBY9520.

Flere andre ferieaktiviteter udgår også fra RebildPorten. Børnene kan for eksempel lære at bygge vejrstationer, og det er også muligt at komme tæt på de uglearter, der lever i Rold Skov, blandt andet ved at undersøge uglegylp og finde ud af, hvad uglen sætter til livs.

En anden aktivitet handler om flagermus, og her inviteres børnene til både at lege og fremstille flagermus.

Kommunens biblioteker er også i efterårshumør, og hele ferien tilbyder de Halloween-værksted.

Er man til sunde fornøjelser og er interesseret i vækster, så kan hele familien kan tage til Efterårets mostdag i æbleplantagen, Frugthaven, i St. Brøndum.

Her kan man presse sin egen æblemost og høre om træer og æblesorter, mens man kører med traktor-plukketoget.

Uge 42 byder også på arrangementer for voksne, og for folk med lange ben er der flere guidede ture.

Rebild Bakker-ruten er noget af det mest populære inden for vandring. Der er også en guidet tur i Rebild Bakker, hvor man kan høre nogle af de gode historier, der knytter sig til stedet. En løvfaldstur kommer forbi Ravnkilden og Gravlev Sø, og så er der en frisk vandretur rundt om Lindenborg Å og en hundegåtur i Skindbjerglund.