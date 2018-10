Feriesjov i Stensbohallen

SULDRUP: 80 børn og unge i Suldrup deltog i efterårsferien i en aktiv dag til Spring og Leg arrangementet i Stensbohallen.

Der var fart over feltet da Stensbohallens Cafeteria og IK Frem Gymnastik bød velkommen til de mange børn og unge til en dag med masser af aktiviteter.

De mange gymnastikredskaber blev brugt til at lave forskellige udfordringer, så der var sjove aktiviteter for børn fra 2 til 12 år.

Udover traditionelle gymnastikopstillinger blev der også plads til at lave en kombination af gymnastik, håndbold og basketball, så der var nye sjove og anderledes udfordringer for de deltagende.

Gymnastikredskaberne fyldte den ene halvdel af hallen, mens der i den anden halvdel var stillet op til flere forskellige boldspil. Her blev der blandt andet spillet fodbold, håndbold og hockey.

En kombination af frivillige fra IK Frem og lokale sponsorer gjorde det muligt at afvikle arrangementet til stor glæde for de fremmødte.

- Med den store opbakning fra sponsorerne havde vi mulighed for at invitere Børnehaven Tumlehøj og Myretuen med i hallen, så der også var en aktiv dag for de børn der ikke havde ferie, fortæller Martin Kjærgaard Jensen som formand for IK Frem Gymnastik og instruktør samme sted.

Børnehavens børn var inviteret til at deltage i løbet af formiddagen, mens børnene fra Myretuen var inviteret i hallen om eftermiddagen.