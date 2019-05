Fejl på cirkus-plakater i Hobro

HOBRO: Der har været sætternisser på spil på Cirkus Arenas lygtepælsplakater i Hobro.

I lang tid har der på plakaterne stået, at Cirkus Arenas forestilling med Bubber som vært store bededag begynder klokken 17. Det er ikke korrekt. Forestillingen er fredag klokken 14.

Cirkus Arena har sendt sit hold af ud for at lime 14-taller over det gamle klokkeslæt, men for god ordens skyld, gør vi også opmærksom på fejlen her.